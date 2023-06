A escolha do internacional português, de 28 anos, foi feita com base na votação dos treinadores e capitães das equipas da I Liga portuguesa.

Otávio já tinha integrado o ’11 do ano’ da prova, no que é a terceira distinção para os ‘dragões’, que já tinham o melhor marcador (Mehdi Taremi) e o melhor guarda-redes (Diogo Costa).

O camisola 25 portista jogou em 27 jornadas, num total de 2.467 minutos, e é também creditado, nas estatísticas da última I Liga, por 110 recuperações de bola.

Essencial no processo ofensivo dos ‘dragões’, o médio internacional luso de origem brasileira destacou-se ainda no momento de isolar os colegas de equipa, com 50 passes de rutura. Nas seis principais Ligas na Europa, só o argentino Lionel Messi, do PSG, de França, fez mais, com 55 passe de rutura.