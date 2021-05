Tanäk, que conta já com sete triunfos em especiais na prova lusa, alcançou a 250.ª vitória em troços do campeonato ao vencer na segunda passagem por Cabeceiras de Basto, esta tarde, antes de ver a suspensão traseira direita ceder na segunda passagem por Amarante, a especial mais longa do rali, com quase 38 quilómetros.

Desta forma, o piloto estónio, que já contava com oito triunfos este ano (dois em Monte Carlo, cinco no Ártico e um na Croácia), venceu ainda Lousã 1, Arganil 2, Lousada, Vieira do Minho 1, Cabeceiras de Basto 1, Amarante 1, Cabeceiras de Basto 2 já no Rali de Portugal, foi obrigado a parar a meio do troço, depois de a roda acabar mesmo por se desprender do carro.

Com estes resultados, britânico Elfyn Evans (Toyta Yaris) é o novo líder da prova, com 16,4 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20). O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o terceiro, a 1.04,6 minutos.

Nesta altura, estão disputadas seis das sete especiais de hoje, com os pilotos a dirigirem-se para o Porto, onde vai decorrer a superespecial da Foz ao final da tarde.