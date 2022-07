“O FC Barcelona e o jogador Ousmane Dembelé chegaram a um acordo para que o futebolista assine contrato até 30 de junho de 2024”, comunicou o FC Barcelona na sua página oficial, acompanhado a informação com um vídeo do jogador a inscrever num quadro ‘2024’.

A assinatura formal do contrato decorrerá ainda hoje, primeiro na Cidade Desportiva Joan Gamper, e depois numa cerimónia pública no relvado Tito Vilanova, o local principal de treinos.

O extremo, de 25 anos, chegou ao FC Barcelona no verão de 2017, por 135 milhões de euros, mas o seu percurso esteve envolvido em polémicas, chegando a ser equacionada a sua não continuidade, depois de um impasse nas negociações.

Desde que chegou ao ‘Barça’, proveniente do Borussia Dortmund, Dembelé disputou 150 jogos, com 32 golos e 34 assistências, tendo conquistado duas ligas espanholas, duas taças do Rei e uma supertaça.