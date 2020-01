O ponta de lança internacional espanhol, de 26 anos, que em Espanha atuou no Valência, Getafe e FC Barcelona, do qual se transferiu em 2018/2019 para os germânicos, anotou um total de 26 golos ao serviço da equipa em que alinha o internacional português Raphaël Guerreiro

De acordo com a imprensa espanhola, o avançado torna-se no reforço mais caro da história do ‘submarino amarelo’, que pagou cerca de 25 milhões de euros pela aquisição do passe.

Na página oficial do clube alemão, o diretor desportivo, Michael Zorc, deixou uma mensagem de despedida: "Gostaríamos de agradecer a Paco Alcácer pelas suas atuações com a camisola do Borussia Dortmund e desejar-lhe todo sucesso desportivo no futuro".