O espanhol Adrián Butzke deu vantagem à formação pacense, aos 39 minutos, o brasileiro empatou para o emblema de Moreira de Cónegos, aos 50, mas o também ‘canarinho’ Zé Uilton resolveu o encontro a favor dos anfitriões, aos 70.

Com esta vitória, a segunda consecutiva, o Paços de Ferreira segue no nono lugar, com 33 pontos, enquanto o Moreirense, que perdeu cinco dos seis últimos jogos, permanece na zona de descida, na 17.ª e penúltima posição, com 20.