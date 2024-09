O 'jogo grande' de hoje na Liga das Nações de futebol, entre Países Baixos e Alemanha, terminou com um empate a dois, em Amesterdão, com ambas as seleções a destacarem-se no Grupo A3 da competição.

Neerlandeses e alemães chegam aos quatro pontos, após dois jogos, mais três do que Hungria e Bósnia-Herzegovina, que empataram sem golos em Budapeste. A segunda jornada da divisão principal da Liga das Nações conclui-se assim, e, quando todas as equipas têm dois jogos disputados, apenas chegaram aos seis pontos Portugal (A1), Itália (A2) e Dinamarca (A4). O jogo do Johan Cruijff ArenA foi intenso, entre duas equipas empenhadas em conseguir a vitória, com os neerlandeses a abrirem o marcador, para depois permitirem a reviravolta e finalmente empatarem, frente à equipa mais forte do grupo. A passe de Gravenberch, Reijnders fez o primeiro golo, no segundo minuto, e, depois, os germânicos apontaram os seus dois tentos, através de Undav (38) e Kimmich (45+3). Já no segundo tempo, Denzel Dumfries fixou o 2-2 final, aos 50 minutos. Para o grupo B1 (segundo escalão da competição), o guarda-redes do Benfica Anatoli Trubin esteve na derrota da Ucrânia na deslocação à Republica Checa, por 3-2. Os golos foram de Suic (21 e 45+2) e Soucek (80, de grande penalidade), para os checos, e de Vanat (37) e Soudakov (84), para os ucranianos. Na outra partida do grupo, a Geórgia foi ganhar por 1-0 na Albânia (golo de Kochorashvili, aos 71 minutos) e lidera com seis pontos, contra três da República Checa e da Albânia, continuando a Ucrânia sem pontuar. Para o Grupo B2, a Inglaterra ganhou por 2-0 à Finlândia, com ‘bis’ de Kane, aos 57 e 76, e a Grécia, com o benfiquista Pavlidis a ser suplente utilizado, por dois minutos, triunfou na viagem à Irlanda, também por 2-0 – golos de Ioannidis (que o Sporting tentou contratar), aos 50, e Tzolis, aos 87. Gregos e ingleses já têm seis pontos, irlandeses e finlandeses continuam a zero. Em jogos do Grupo C, a Letónia ganhou às Ilhas Faroe por 1-0 e a Macedónia superou a Arménia por 2-0, enquanto para o Grupo D2, Malta foi ganhar a Andorra por 1-0.