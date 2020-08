“Natural de Beasáin, no País Basco, o técnico espanhol de 57 anos é desta forma o escolhido pela administração da SAD para assumir o controlo da equipa beirã até junho de 2021”, lê-se no comunicado.

Pako Ayestarán sucede no cargo ao compatriota Natxo González, que assegurou a manutenção do clube beirão no principal escalão do futebol nacional, ao terminar o campeonato no 14.º lugar.

O novo treinador do Tondela regressa a Portugal, onde já trabalhou em 2008/09, quando foi preparador físico do Benfica, então orientado por Quique Flores, tendo integrado durante 11 épocas equipas técnicas lideradas por Rafa Benitez.

Como treinador principal, Pako Ayestarán passou por “Valência e Las Palmas, ambos na La Liga espanhola, pelo futebol mexicano, no Santos Laguna, Estudiantes Tecos e Pachuca, e pelo Maccabi de Telavive, onde foi campeão israelita, tendo ainda conquistado na mesma época a Taça e a Taça da Liga, num inédito ‘triplete’ naquele país”.

Jose Viela completa a equipa técnica tondelense, que mantém o treinador de guarda-redes Pedro Taborda e Ricardo Alves, responsável pela observação e análise.

Segundo a nota de imprensa do Tondela, o novo treinador “já está desde a semana passada a trabalhar na preparação da nova época que tem início agendado para a próxima quinta-feira, dia 13, com a realização dos habituais exames médicos”.

A apresentação do treinador está marcada para terça-feira, às 17:00, em conferência de imprensa.