Dias depois de se ter qualificado para a final da Taça Libertadores, o 'verdão' ainda se adiantou no marcador, por Rafael Veiga, aos 33 minutos, mas Diego Souza empatou para o conjunto de Porto Alegre, aos 88.

Com este resultado, o Palmeiras, com menos um jogo, está na sexta posição, com 48 pontos, menos dois do que o Grêmio, que é quarto, e a oito do líder São Paulo.