Em encontro da quarta jornada do Grupo A, disputado em Quito, a formação ‘canarinha’, que em casa tinha goleado por 5-0, selou o triunfo através de um penálti de Raphael Veiga, aos 43 minutos, com um remate de pé esquerdo por o meio da baliza.

O lance que decidiu o jogo teve origem numa falta cometida pelo guarda-redes Moisés Ramirez sobre Luiz Adriano, isolado na área dos equatorianos por Patrick de Paula, depois de um rápido contra-ataque da formação de Abel Ferreira.

Antes e depois desta jogada, o Independiente del Valle teve sempre mais tempo a bola, atacou mais e nunca desistiu de chegar, pelo menos, ao empate, mas raramente criou perigo, face a uma sempre bem posicionada e compacta defesa do ‘verdão’.

Na segunda metade, a melhor ocasião ainda pertenceu ao conjunto brasileiro, num contra-ataque finalizado pelo aniversariante Rony, que o guarda-redes Moisés Ramirez defendeu, aos 71 minutos.

Com este resultado, e a duas rondas do fim, o Palmeiras selou um lugar nos ‘oitavos’, ao passar a somar 12 pontos, contra quatro dos argentinos do Defensa y Justicia e do Independiente del Valle, que vão lutar pelo segundo lugar. O Universitario continua a zero.

A quarta ronda do Grupo A só fica completa hoje, com a receção do Universitario ao Defensa y Justicia.