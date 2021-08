No Estádio Olímpico de Tóquio, Carina Paim, vice-campeã europeia da especialidade e recordista nacional (57,26 segundos) correu a eliminatória em 59,43, e parte para a final com o quarto melhor tempo do conjunto das duas séries de apuramento.

Sandro Baessa, recordista nacional da distância (49,49) parte para a final com a oitava melhor marca do conjunto das duas eliminatórias (49,86)

“Senti-me bem, os adversários eram extremamente fortes, dei o meu máximo, mas parti um pouco lento, podia ter sido mais rápido”, disse o atleta, acrescentando: “Na final vou dar o meu máximo para conseguir o melhor resultado”.

A final da prova masculina está marcada para terça-feira, às 19:11 locais (11:11 de Lisboa), enquanto a feminina deverá ter início às 20:38 locais (12:38 de Lisboa).

Ao sexto dia de competições, Portugal, que está representado por 33 atletas nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, e seis diplomas.

“O meu objetivo em todas as provas é lutar até ao fim"

A atleta Carina Paim mostrou-se hoje satisfeita com o apuramento para a final dos 400 metros T20 e admitiu que pode lutar pelo bronze na prova decisiva.

“O meu objetivo em todas as provas é lutar até ao fim, posso lutar pela medalha de bronze, tenho noção de que as outras duas estão um bocado longe do meu alcance, mas nunca se sabe, amanhã [terça-feira] estamos todas no mesmo sítio, no mesmo ‘jogo’”, disse a atleta no final da eliminatória, que correu em 59,43 segundos.

Carina Paim garantiu ter ficado “satisfeita” com a qualificação para a final, prevista para terça-feira às 20:38 locais (12:38 de Lisboa), mas assumiu que tinha outro objetivo para a prova de hoje.

“Saio satisfeita porque cumpri um objetivo, que era chegar à final. O outro seria conseguir melhorar o recorde pessoal, apesar de saber que estou um bocadinho longe dele. Tenho noção de que amanhã [terça-feira] é outro dia, e outra hipótese para voltar a tentar”, disse a recordista nacional da distância (57,26).