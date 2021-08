Marco Meneses, de 20 anos, nadou a série nas eliminatórias em 28,07 segundos, melhorando o recorde nacional (28,56), que fixou em maio passado, nos Europeus, disputados no Funchal.

Meneses, que se estreia em competições paralímpicas, nada a final às 17:57 (09:57 de Lisboa).

Já Diogo Cancela, que na quinta-feira conseguiu o recorde nacional dos 100 metros bruços SB8, ficou hoje fora da final dos 100 metros costas.

O nadador do Clube Náutico de Miranda do Corvo cronometrou 1.15,63 minutos, nadando acima do recorde pessoal e nacional, fixado em 1.13,33.

“Não foi o que estávamos à espera, treinámos melhor para esta prova, mas não consegui, fiquei a dois segundos do meu recorde”, afirmou Diogo Cancela, acrescentando: “não considero esta prova uma desilusão, considero-a uma aprendizagem”.

Diogo Cancela garantiu já estar focado na prova dos 200 metros estilos, agendada para sábado: “Agora é tempo de relaxar para tentar dar o meu melhor nos 200”.

Nadador considera "incrível" presença na final

O nadador Marco Meneses classificou hoje como “incrível” a qualificação para a final dos 50 metros livres S11 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, admitindo que principal objetivo, que foi alcançado, era “bater o recorde nacional”.

“Estou muito satisfeito, o meu objetivo era tentar bater o meu recorde pessoal, que é o recorde nacional. Sabia que ir à final era muito difícil, ter conseguido é incrível”, afirmou o nadador.

O nadador, que na quinta-feira não participou nas eliminatórias dos 400 metros livres S11, devido a um problema nos transportes para o Centro Aquático de Tóquio, vai ainda disputar nos Jogos Paralímpicos as provas de 100 costas, 100 mariposa e 200 estilos.