No ciclismo, Telmo Pinão e Luís Costa disputam, a partir das 08:06 locais (00:06 de Lisboa), as provas de contrarrelógio das categorias C2 e H5, respetivamente, no Autódromo Internacional de Fuji.

No Estádio Olímpico de Tóquio, Hélder Mestre participa às 10:18 locais (02:18 de Lisboa) na final direta dos 200 metros T51, e mais tarde, Carina Paim e Sandro Baessa correm as finais dos 400 metros T20, nas quais garantiram presença na segunda-feira.

Na natação, Susana Veiga participa às 10:40 locais (02:40 de Lisboa) na eliminatória dos 100 metros livres S9, em busca de um lugar na final, marcada para as 19:16 locais (11:16 de Lisboa).

No boccia, André Ramos, o único representante luso que garantiu presença na fase a eliminar dos torneios individuais de boccia, joga às 16:00 locais (08:00 de Lisboa) os quartos de final de BC1, frente a Mikhail Gutnik, do Comité Paralímpico da Rússia.

Caso vença, o atleta português disputa às 18:40 locais (10:40 de Lisboa) o jogo das meias-finais, que lhe garantirá um lugar na luta pelas medalhas.

Após seis dias de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, e seis diplomas.