Apesar de ainda faltarem seis jornadas ao Paris Saint-Germain, a equipa que conta com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos soma já 74 pontos, mais 24 do que o Mónaco, que ainda joga esta jornada, mas já não tem qualquer hipótese de chegar aos parisienses.

O golo do triunfo de hoje do PSG, que não tem ainda nenhuma derrota no campeonato (23 vitórias e cinco empates), foi apontado por Doue, aos 55 minutos, num jogo em que Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares, e João Neves e Nuno Mendes suplentes utilizados.

O Paris Saint-Germain, orientando pelo espanhol Luis Enrique, conquistou o seu 13.º título, o quarto consecutivo e o 11.º em 13 temporadas – esta hegemonia só foi quebrada pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, em 2016/17, e pelo Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, em 2020/21.

Com o cetro conquistado hoje, o PSG reforça a liderança do ranking de títulos de campeão, enquanto o Saint-Étienne soma 10 e o Marselha nove.