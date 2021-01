O italiano Fabio Liverani foi hoje dispensado do cargo de treinador do Parma, anunciou o clube de futebol no qual alinha o português Bruno Alves.

Numa curta nota divulgada no seu site oficial, o Parma agradece a Liverani, de 44 anos, o trabalho realizado e deseja o melhor para o futuro. Fábio Liverani, que assumiu o comando técnico do Parma no início da temporada, deixa a equipa na 18.ª e antepenúltima posição da liga italiana, com 12 pontos, somados em 16 jogos.