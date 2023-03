A atleta portuguesa fez a sua melhor marca logo no primeiro salto, com 14,16 metros, atrás da italiana Dariya Derkach (14,20) e da turca Tugba Danismaz (14,31, um novo recorde nacional).

Apesar do bronze, a vice-campeã olímpica, de 34 anos, ficou longe dos 14,51 metros da melhor marca europeia do ano e do seu recorde nacional, de 14,53, que lhe valeram o título há dois anos.

A medalha de bronze de Mamona aumenta para três os 'metais' conquistados por Portugal em Istambul2023, igualando o total de Torun2021, com três ouros, e de Valência1998, com um ouro e duas pratas.