A dirigir o clube do Restelo desde 2014, Patrick Morais de Carvalho encabeça a candidatura “Belenenses com Futuro”, sendo acompanhado, na vice-presidência, por Paulo Peters, Óscar Machado Rodrigues, Pedro Lourenço, Victor Alegria e Paulo Amaral, que permanecem, bem como por Rui Cruz, José Manuel Carvalho e Mafalda Rodrigues, novos ‘rostos’ da direção.

Pedro Pestana Bastos, na Mesa da Assembleia-Geral (MAG), e João José Morão, no Conselho Fiscal e Disciplinar, continuam a encabeçar os restantes órgãos sociais na lista de Patrick Morais de Carvalho.

O sócio número um do Belenenses, Humberto Azevedo, lidera os candidatos ao Conselho Geral da lista, que terá o sindicalista e político Arménio Carlos como presidente da Comissão de Honra, José Manuel Anes com mandatário nacional, José Miguel Soares como mandatário da juventude e Luciano Rodrigues como provedor dos sócios.

A Assembleia-Geral Eleitoral do Belenenses decorre no dia 17 de outubro, no pavilhão Acácio Rosa, devendo as listas candidatas ao triénio 2020-2023 ser apresentadas ao presidente da MAG até quinta-feira.