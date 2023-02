Paulinho foi castigado com três jogos de suspensão após a expulsão na final da Taça da Liga, que o Sporting perdeu frente ao FC Porto, por 2-0, em Leiria, em 28 de janeiro último.

Os ‘leões’ recorreram desta pena para o pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), antes da visita ao Rio Ave, para a 19.ª jornada da I Liga, sem que evitassem que Paulinho cumprisse o segundo jogo de castigo.

Então, o Sporting apresentou um recurso junto do no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na terça-feira, juntamente com uma providência cautelar, que foi deferida pelo Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), suspendendo a decisão do CD da FPF, sem, contudo, ter apreciado o mérito da questão, conforme divulgou hoje esta instância de apelo na sua página oficial na Internet, sem identificar os envolvidos.

O Sporting, quarto classificado com 38 pontos, e o campeão FC Porto, segundo com 45, a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.