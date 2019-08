No Estádio Olímpico de Roma, os golos dos ‘gialorrossi’ foram apontados por Cengiz Under (30), Edin Dzeko (30) e Kolarov (49), insuficientes para levar a melhor sobre o Génova, que marcou por intermédio de Pinamonti (16), Criscito (43), de grande penalidade, e Kouame (70).

De livre direto, Miguel Veloso ajudou o Verena, com menos um jogador desde o minuto 13, a somar um ponto na receção ao Bolonha, que teve Sansone como marcador e no banco o técnico Sinisa Mihajlovic, que deixou o hospital para orientar a equipa, interrompendo momentaneamente o tratamento da leucemia.

No AC Milan, o internacional luso André Silva nem sequer foi opção frente à Udinese, ao contrário de Rafael Leão, que ‘saltou’ do banco de suplentes dois minutos depois de Rodrigo Becao (72) ter feito o único tento do desafio para a equipa da casa.

Fora de portas, o Brescia, com um tento de Donnarumma, aos 53 minutos, da marca dos 11 metros, venceu no reduto da Cagliari, a Lazio, com um ‘bis’ de Ciro Immobile (37 e 62) e um golo de Joaquim Correa (56), superou a Sampdoria, e a Atalanta, depois de ter estado a perder por 2-0 com a Spal, que marcou por Di Francesco e Petagna (7 e 27), operou a reviravolta por Gosens (34) e Muriel (71 e 76).

O internacional italiano Simone Zaza ofereceu a vitória ao Torino, com um ‘bis’ (14 e 55), na receção ao Sassuolo, que ainda reduziu por Caputo (69).

A jornada inaugural, em que a Juventus, de Cristiano Ronaldo, iniciou a defesa do título com uma vitória em Parma (1-0), encerra na segunda-feira com a receção do Inter de Milão, de João Mário, ao Lecce.