O golfista português Pedro Figueiredo assumiu hoje a liderança do 'Challenge' da Escócia, no terceiro dia da prova, que decorre em Aviermore.

Partilhando o primeiro lugar com o galês Stuart Manley, Pedro Figueiredo entregou um cartão com cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e três ‘bogeys’ (uma acima), totalizando 205 pancadas, oito abaixo do par.

Pedro Figueiredo é o único português que segue em prova, depois de Ricardo Santos, João Carlota e Tomás Santos Silva não terem ultrapassado o ‘cut’.

Ricardo Santos e João Carlota partilharam o 64.º posto, com 145 pancadas, três abaixo do par, enquanto Tomás Santos Silva totalizou 153, 11 acima, no 137.º posto.