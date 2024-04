O menos credenciado Martínez, 77.º do ranking mundial, contrariou o favoritismo do primeiro cabeça de série, impondo-se com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em três horas e oito minutos.

O espanhol de 26 anos vai disputar o encontro decisivo de um torneio ATP pela terceira vez na carreira, tendo duelo marcado com o polaco Hubert Hurkacz, que hoje derrotou o chileno Cristian Garín na outra meia-final (6-3, 3-6, 6-3), na final agendada para domingo, no Clube de Ténis do Estoril.