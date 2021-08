Pegou na medalha de ouro, agradeceu e colocou-a ao peito. Treze anos depois de Nélson Évora, "A Portuguesa" voltou a ouvir-se no lugar cimeiro do pódio. E lá bem no alto do Estádio Olímpico de Tóquio a bandeira de Portugal destacou-se. Veja aqui o momento.

