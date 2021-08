O português Pedro Pablo Pichardo qualificou-se hoje para a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao conseguir 17,71 metros, na segunda tentativa da qualificação.

O atleta, de 28 anos, assegurou um dos lugares na final, marcada para quinta-feira, às 11:00 locais (03:00 em Lisboa), reservada para quem superar por larga margem os 17,05 metros da marca de qualificação ou fique entre os 12 primeiros.

O campeão da Europa em pista coberta, que tem os 18,08 metros alcançados em 2015 como melhor marca pessoal e detém o recorde nacional (17,95), apresentou-se em Tóquio2020 com a melhor marca mundial do ano, com 17,92, obtida em 6 de julho.

O saltador, nascido em Cuba, que se naturalizou português em 2017, cumpre a estreia em Jogos Olímpicos, numa competição em que participaram também, ainda que sem garantirem a qualificação, Nelson Évora, campeão em Pequim2008, e o estreante Tiago Pereira.

Avançavam para a final os atletas que conseguissem, pelo menos, 17,05 metros ou os 12 melhores, tendo Pichardo terminado a qualificação destacado no primeiro posto, enquanto Pereira foi 16.º classificado e Évora despediu-se do atletismo com o 27.º lugar.

A final do triplo salto está marcada para quinta-feira às 11:00 locais (03:00 em Lisboa).