“Criar uma competição semifechada mataria as ligas nacionais. Desde logo, mostrámos a nossa oposição a esse tipo de competição e a realidade só mudou porque houve uma reação forte. A modernização da indústria do futebol não pode seguir esse caminho”, disse o presidente da Liga espanhola, na Soccerex, conferência sobre futebol que decorre em Oeiras.

Javier Tebas, que afirmou que as equipas mais poderosas podem ter as maiores ‘estrelas’, mas não são a totalidade da indústria do futebol, defendeu uma mudança de paradigma.

“As ligas e as federações nacionais devem equivaler-se à FIFA e à UEFA. Não deve haver qualquer posição de supremacia em termos das decisões que são necessárias tomar no futebol”, declarou.

Por seu lado, Pedro Proença concorda que é necessário um clima de diálogo que promova uma competição saudável entre todos os emblemas.

“Esse novo tipo de modelo competitivo iria matar as ligas mais pequenas, como a portuguesa, e iria alimentar os que mais recebiam, criando maiores assimetrias. É preciso um modelo de repartição de receitas que promova uma competição saudável”, disse o dirigente luso, concordando com o seu homólogo espanhol na defesa da posição de que “as ligas nacionais têm de ser parte da decisão e não mantidas à margem”.