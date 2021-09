Edson Arantes do Nascimento, com 80 anos, realizou uma bateria de exames que tinham sido adiados devido à pandemia de covid-19, tendo assegurado que se encontrava bem de saúde, mas hoje um representante confirmou que o antigo jogador continua internado no Hospital Albert Einstein.

Não foram explicadas as razões pelas quais o antigo tricampeão mundial de futebol, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, foi hospitalizado.