O Wolverhampton empatou hoje no terreno do Bournemouth (1-1), assegurando um ponto neste encontro da 27.ª jornada da Liga inglesa de futebol graças a um penálti convertido pelo ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 83 minutos.

A formação da casa adiantou-se aos 14 minutos também através da marcação de uma grande penalidade, marcada pelo norueguês Joshua King que, depois de ter sido derrubado na área dos ‘wolves’, assumiu a responsabilidade de encarar o guarda-redes internacional português Rui Patrício, ex-Sporting.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, lançou-se em busca do empate, tendo dominado a maior parte do encontro, mas só conseguiu chegar ao golo aos 83 minutos por intermédio do mexicano Raúl Jiménez.

E os forasteiros não se livraram de um valente susto já que, apenas dois minutos depois, o Bournemouth beneficiou da marcação de um novo penálti. O árbitro do encontro considerou que o ex-benfiquista Ivan Cavaleiro carregou o escocês Ryan Fraser, num lance em que a falta parece ser feita fora da grande área.

Certo é que Joshua King, chamado à conversão do penálti, não repetiu o feito conseguido na primeira parte e rematou para fora, permitindo que os ‘wolves’ - que contaram com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota a titulares (Cavaleiro entrou aos 66 minutos para o lugar de Jota) consolidassem a oitava posição no campeonato com 40 pontos, os mesmos que o Watford.

Por seu turno, noutro jogo do dia, o Newcastle recebeu e venceu o Huddersfield por 2-0, com o venezuelano José Rondón em destaque, ao apontar o primeiro golo aos 46 minutos e a assistir, apenas seis minutos depois, o seu companheiro Ayoze Perez, que fixou o resultado final.

Antes, já o Burnley tinha surpreendido ao vencer o Tottenham por 2-1, graças aos golos de Chris Wood (57 minutos) e Ashley Barnes (83). Harry Kane, regressado após uma ausência de mais de um mês por lesão, ainda empatou para os 'spurs', aos 65, mas não evitou a derrota da equipa visitante.