"Se acham que eu acabei, que minha carreira vai terminar em breve... Não me conhecem", declarou o avançado, de 38 anos, no início de um pequeno vídeo publicado nas suas redes sociais, onde é possível ver algumas imagens de alguns dos seus golos mais espetaculares.

"Só tenho uma coisa para dizer. Não sou como vocês, porque não sou vocês. Eu sou o Zlatan Ibrahimovic e estou a todo vapor", conclui, quatro dias após o anúncio da renovação de contrato do técnico do Milan, Stefano Pioli, com quem o astro tem um bom relacionamento.

As dúvidas surgiram depois de o craque sueco ter-se revelado algo misterioso sobre as suas intenções à DAZN.

"Vamos ver. Ainda tenho um mês para me divertir. Há coisas que acontecem aqui sobre as quais não temos controlo", declarou 'Ibra', cuja chegada em janeiro coincidiu com a recuperação do Milan, agora sexto na Serie A, que termina no próximo fim de semana.

"Sinto muito pelos 'tifosi' [adeptos italianos]. Talvez seja a última vez que me vão ver. Leia nas entrelinhas", disse na altura.

Os media italianos falaram insistentemente sobre a chegada nesta pré-temporada do alemão Ralf Rangnick, como treinador e diretor desportivo do AC Milan, o que implicaria uma provável saída de Stefano Pioli, mas também de Paolo Maldini, com quem Ibra também mantém boas relações.