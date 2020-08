"Todos os jogos são finais. Vimos o quão equilibrados foram os dois primeiros jogos dos quartos de final e amanhã [sábado] não será diferente. Numa eliminatória a um só jogo, qualquer erro pode custar caro", disse Pep Guardiola, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro com o Lyon, o último dos quartos de final, agendado para sábado, no Estádio José Alvalade, acredita que o favoritismo dos grandes clubes se dilui num formato de eliminatórias a um só jogo.

"Os clubes de elite, como FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, além de outros ingleses ou franceses, estarão sempre presentes nestas fases da competição, mas num só jogo tudo pode acontecer. Numa competição normal, com jogos a duas mãos, é difícil vencer estas equipas nos seus estádios, mas num só jogo tudo pode acontecer", referiu o técnico.

O City, de Bernardo Silva e João Cancelo, chegou a esta fase da competição depois de eliminar o Real Madrid, nos ‘oitavos', mas Pep Guardiola fez questão de salientar que esse desempenho não dá mais favoritismo aos ‘citizens'.

"Foi muito importante para nós ultrapassar o rei desta competição, deu-nos muita confiança. No entanto, não há favoritos neste momento. Em dois jogos, os favoritos podem ter vantagem, mas, assim, tudo muda", reforçou o treinador que conduziu o FC Barcelona aos títulos europeus de 2009 e 2011.