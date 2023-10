O português Pepa é o novo treinador do Al Ahli, tendo assinado um contrato de uma temporada, anunciou na terça-feira o clube que disputa o principal escalão do futebol do Qatar, através do site oficial.

O técnico, de 42 anos, estava sem clube desde que deixou os brasileiros do Cruzeiro no final de agosto, depois de ter orientado o emblema de Minas Gerais em 25 partidas, em que alcançou sete vitórias. No Al Ahli, Pepa vai substituir no cargo o montenegrino Nebojsa Jovovic. Como treinador principal, o português conta ainda com passagens por Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Al-Tai (Arábia Saudita). O Al Ahli ocupa atualmente o 10.º e antepenúltimo lugar do campeonato do Qatar, com apenas três pontos em cinco jornadas, em que somou uma vitória e quatro derrotas.