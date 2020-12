“É impossível outro tipo de pensamento. É possível [jogar olhos nos olhos] e vai acontecer, independentemente de recuarmos mais ou menos”, disse Pepa, na conferência de antevisão ao jogo de domingo, num discurso confiante, mas sem nunca ‘tirar os pés do chão’.

Para o técnico pacense, “ter a noção da realidade é não entrar em desespero emocional e tático por não ter bola”, porque, “quando há mérito do adversário, é preciso recuar e saber recuar” no terreno.

O quinto lugar no campeonato é o melhor ‘cartão-de-visita’ deste Paços, que já este ano derrotou o campeão nacional FC Porto (3-2, na Capital do Móvel) num “jogo histórico” e que “teve um impacto muito grande”, mas Pepa recusou entrar em comparações, considerando que a sua equipa agora “não tem de mostrar mais ou menos”, apenas ser igual a si mesma.

“Estamos numa fase muito boa, vamos preparados para marcar e tentar ser melhores nos 90 minutos”, sublinhou, reconhecendo que do outro lado está “uma equipa tremenda” e que dispensa apresentações.

Pepa não teve dúvidas em colocar o Benfica no “topo do futebol nacional”, juntamente com FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.

“Depois há momentos, jogos, fases, adaptações, mas não vamos criar ilusões, e nem é preciso falar em orçamentos, porque é uma equipa tremenda. Só o treinador ganhou a Libertadores e esteve quase a ser campeão do mundo de clubes”, referiu.

Pepa foi ainda desafiado a dizer quem poderá tirar mais vantagens da ausência de público no jogo de domingo, na Luz, entre um Benfica algo permeável defensivamente e o melhor Paços da época, e na resposta invocou a teoria do copo meio cheio.

“Os adeptos fazem sempre falta, eles podem puxar pela equipa, mas para o adversário a perspetiva pode ser a de fazer calar os adeptos”, concluiu.

O defesa Jorge Silva e o avançado israelita Dor Jan são as ausências confirmadas da formação nortenha, por lesão, e vão continuar entregues ao departamento médico.

Na tabela, o Paços é quinto, com 14 pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com 18. O confronto entre as duas equipas está marcado para o estádio da Luz, no domingo, às 20:00, e terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.