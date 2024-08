Um vídeo publicado nas redes sociais, acompanhado da legenda "Obrigado", anuncia que Pepe terminou a carreira, aos 41 anos. O defesa-central estava sem clube desde a saída do FC Porto.

O vídeo completo, num total de 33 minutos que resume a carreira do futebolista, pode ser visto aqui.

Na mesma peça, Pepe fala sobre vários pontos da sua vida nos relvados e destaca a participação no Euro2024. "[Queria] dar, na minha última competição, uma alegria ao povo que me deu tanto. As lágrimas foram dessa impotência que eu senti em não dar essa alegria aos portugueses".

Por fim, deixa os agradecimentos. "Quero agradecer a Deus por me ter dado sabedoria para saber seguir a minha jornada. Não posso também deixar de agradecer a todos os presidentes que apostaram e acreditaram em mim para poder desempenhar o meu trabalho; a todos os funcionários de todos os clubes por onde eu passei, que são a alma e a essência dos clubes e da seleção. Quero agradecer também a todos os meus companheiros e aos meus treinadores, que me fizeram crescer e competir diariamente. A todos os adeptos que são a alma do futebol e dos clubes. Quero também deixar um agradecimento ao Jorge Mendes, à GestiFute e à Polaris por me acompanharem nesta jornada", refere.

"À minha mãe, que foi essencial nesta minha trajetória, por me ter deixado voar para o meu sonho, que era ser jogador de futebol profissional, a todos os meus amigos e a todos os meus familiares. À minha mulher, que foi o lar na minha ausência, aos meus filhos por acreditarem em mim, por serem um apoio fundamental na minha vida, têm-me dado apoio também quando eu saía de casa para poder jogar e estar fora a jogar. Foram o apoio que eu precisava para poder ir de consciência tranquila fazer o meu trabalho da melhor maneira possível", frisou o jogador.

Pepe deixou ainda "um agradecimento e um abraço de gratidão" a todos os que o acompanharam e viram o vídeo em que se despede dos relvados.

Uma carreira com mais de 30 títulos conquistados

Pepe, nascido no Brasil, mas internacional português, pendura as ‘chuteiras’ com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

Além do histórico emblema espanhol, o central defendeu as cores do FC Porto, seu último clube, do Marítimo e também do Besiktas.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 5 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipas das ‘quinas’, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).

Em junho, quando terminou o contrato com o FCP, Pepe despedia-se com 290 jogos e 17 golos pelo clube, que já tinha representado de 2004 a 2007, tendo conquistado quatro edições da I Liga, cinco Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga – fez parte da equipa vencedora da Taça Intercontinental em 2004, mas não foi utilizado na decisão perante o Once Caldas.

Entre esses dois períodos no Dragão, o defesa notabilizou-se com 13 troféus pelo Real Madrid (2007-2017), incluindo três Ligas dos Campeões e outros tantos campeonatos espanhóis, sendo que, depois, passou sem êxitos pelos turcos do Besiktas (2017-2019).