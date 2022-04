Pepe vai ser opção do treinador do F. C. Porto para o jogo desta noite com o Sporting, depois de uma providência cautelar ter sido aceite pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.

A notícia foi avançada pelo Porto Canal. O Jornal de Notícias acrescenta que os azuis e brancos foram notificados após as 17h30.

O avançado estava em risco de falhar o jogo de hoje devido a castigo, após os incidentes verificados no encontro da 22.ª jornada da I Liga entre os dois clubes, disputado no estádio do Dragão, em 11 de fevereiro, e que terminou empatado 2-2.

Do lado do Sporting, também Matheus Reis e Bruno Tabata estão na lista dos jogadores que falham o jogo que decide o segundo finalista da competição.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre o FC Porto, que é líder do campeonato e está perto do título, e o Sporting, que é segundo na I Liga, está agendado para hoje, às 20:15, no Estádio do Dragão, e vai ser dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O FC Porto já esteve presente em 31 finais da Taça de Portugal, vencendo 17. A última vez em que os ‘dragões’ estiveram no jogo decisivo foi em 2019/20, num triunfo frente ao Benfica (2-1).

Já o Sporting esteve em 29 finais, conseguindo os mesmos 17 troféus. Na última presença na final, em 2018/19, os ‘leões’ bateram o FC Porto no desempate por grandes penalidades.

O vencedor das meias-finais já sabe que vai defrontar o Tondela na final da Taça de Portugal, depois da equipa beirã, do principal escalão, se ter superiorizado ao Mafra, da II Liga, com um triunfo por 3-0, na primeira mão, e um empate 1-1, na segunda, garantindo a primeira presença na final.

A 82.ª final da prova ‘rainha’, que está marcada para 22 de maio, às 17:15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.