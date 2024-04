Os ‘leões’ vão avançar com a participação junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), alegando que Alexandre Pereira, membro do conselho diretivo do Sporting, terá sido agredido por Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto.

O clube salienta também que Rodrigo Pais de Almeida foi ameaçado de morte por Luís Gonçalves, em incidentes ocorridos na tribuna do Estádio do Dragão.

Contactada pela Lusa, fonte do FC Porto disse que esta iniciativa do Sporting é uma “manobra de diversão” face ao comportamento “incorreto e desrespeitoso” do presidente dos ‘leões’, Frederico Varandas, na bancada do estádio, frisando que existem imagens.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Frederico Varandas alegadamente a reagir a insultos, enviando um beijo e efetuando um sinal de adeus em direção aos adeptos portistas.

O líder Sporting colocou-se no domingo a cinco pontos do 20.º título de campeão português de futebol, ao empatar 2-2 no reduto do FC Porto, com um ‘bis’ de Viktor Gyokeres a acabar.

O sueco, melhor marcador da prova, entrou ao intervalo e marcou aos 87 e 88 minutos, para o 18.º jogo consecutivo sem perder (16 vitórias e dois empates) dos ‘leões’, depois de Evanilson, aos sete, e Pepê, aos 41, marcarem para os ‘dragões’, um dia após André Villas-Boas suceder a Pinto da Costa como presidente portista.

Com três rondas por disputar, o Sporting, que vinha de oito vitórias consecutivas e acabou com 10, por expulsão de Marcus Edwards (90 minutos), passou a somar 81 pontos, contra 76 do Benfica, enquanto o FC Porto isolou-se em terceiro, com 63.