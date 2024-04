“Nada daquilo que gravita à volta dos clubes deveria interferir. Não é possível bloquear a 100% o que se vai passando, mas, dentro do nosso trabalho, os atletas têm de perceber que o importante é este jogo. Sabemos que aquilo que se passou na última semana cria algum ruído e que pode interferir momentaneamente nas equipas, mas, quando o árbitro apita, isso é esquecido e o público quer uma vitória”, disse, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim, técnico do Sporting, líder isolado da I Liga, teve uma polémica viagem a Inglaterra na segunda-feira, três dias antes de Sérgio Conceição consumar a renovação contratual com o FC Porto por mais quatro épocas, até 2028, em plena antevéspera das eleições do clube ‘azul e branco’, que se disputam hoje, no Estádio do Dragão, no Porto.

O treinador, de 49 anos, enquadrou esse passo como um “olhar ao passado recente, ao presente e ao futuro” dos ‘dragões’, que comanda há quase sete épocas, desde 2017/18, e pelo qual venceu 10 troféus, sendo recordista de jogos, vitórias e conquistas.

“O ‘timing’ é o que menos belisca a opinião de todos os sócios que vão votar, até porque acredito que não seja no último ou penúltimo dias que eles decidam alguma coisa que já não tenham decidido antes, perante o programa de cada um dos candidatos. Depois, foi meter no papel algo que já estava apalavrado com o presidente [Pinto da Costa]”, frisou.

Desvalorizando a influência pós-eleitoral em torno do clássico, numa altura em que o FC Porto está afastado da luta pelo título de campeão nacional e quase de fora da próxima Liga dos Campeões, Sérgio Conceição exaltou a “vitalidade incrível” patente no sufrágio.

“Há muitos sócios apaixonados pelo clube e a prova disso é a grande afluência às urnas. Sinceramente, [o jogo] não tem de ser uma ressaca. Por norma, esse termo é sobre algo negativo, mas o que temos aqui é uma coisa muito positiva. É um dia importante na vida associativa do clube e espero que finalize da maneira como quero e sinto que é a melhor para o futuro próximo. Se não acontecer, nada há a dizer. Os sócios decidem”, apontou.

Com 12 pontos em disputa nas quatro jornadas finais, e a precisar de somar dois triunfos para se sagrar campeão nacional pela 20.ª ocasião, o Sporting fará a festa se triunfar no Porto, desde que o Sporting de Braga vença hoje na visita ao Benfica, detentor do troféu.

“Defender a honra? Não, é uma questão de profissionalismo e de querer ganhar os jogos que faltam. Já fomos campeões na Luz [em 2021/22] e contra o Sporting no Dragão [em 2019/20], mas isso não vai motivar ou desmotivar mais. O que nos motiva é o trabalho, a capacidade e a qualidade dos jogadores. É nisso que temos de nos focar e pensar que o Sporting tem muitas nuances e variantes importantes, difíceis de se analisar”, salientou.

O guarda-redes Diogo Costa evoluiu hoje para treino integrado condicionado e “vai entrar nos convocados” de Sérgio Conceição, que pode colmatar as limitações físicas de João Mário através da adaptação defensiva testada anteriormente com o médio criativo Pepê.

“Tenho várias situações à minha disposição, mas já treinámos o que vamos fazer. É uma possibilidade o Taremi entrar na equipa e o Pepê jogar a lateral direito. Tendo velocidade e inteligência, foi preciso pouco trabalho com ele nessa e em outras posições”, finalizou.

O FC Porto, terceiro colocado, com 62 pontos, mede forças com o líder isolado Sporting, com 80, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 31.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.