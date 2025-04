“O FC Porto subscreveu uma só candidatura, posição essa que foi pública e oportunamente comunicada aos clubes da I e II Ligas”, afirmaram os ‘dragões’, num esclarecimento ao comunicado emitido horas antes pelas ‘águias’.

Na altura, o Benfica tinha lamentado as “alegações infundadas” efetuadas pelo FC Porto sobre um negócio celebrado há 20 anos entre Rui Costa, presidente dos ‘encarnados’, e Reinaldo Teixeira, candidato à LPFP e atual coordenador dos delegados do organismo, quando faltam quatro dias para o clássico entre os dois clubes, da 28.ª jornada da I Liga.

“O FC Porto não emitiu qualquer juízo sobre a legitimidade dos negócios celebrados entre o presidente do Benfica e Reinaldo Teixeira. O presidente do Benfica pode fazer negócios com quem entender e quando entender”, frisou a direção presidida por André Villas-Boas.

Na manhã de hoje, o FC Porto anunciou ter questionado a LPFP sobre os negócios entre Rui Costa e Reinaldo Teixeira, na sequência de uma notícia publicada no jornal Correio da Manhã, que dava conta de que empresas de Rui Costa e Reinaldo Teixeira finalizaram em 2016 a venda de 49 moradias em Lagoa, num volume de negócios superior a seis milhões de euros (ME), já depois de, em 2004, terem colaborado num empreendimento em Tavira.

“O FC Porto pretende ver esclarecido se Reinaldo Teixeira está ou esteve em situação de incompatibilidade e/ou conflito de interesses no contexto da sua atividade enquanto coordenador dos delegados, se cumpriu com as suas obrigações de reporte dos negócios mantidos com o presidente de algum clube ou com representantes de outras SAD, e se reúne as condições de idoneidade, credibilidade e independência para concorrer à presidência da LPFP e para exercer livremente as suas funções sem limitações ou ónus”, notaram os ‘dragões’, que apoiam a candidatura de José Gomes Mendes ao organismo.

Benfica e Sporting subscreveram o projeto de Reinaldo Teixeira, líder da Associação de Futebol do Algarve, que vai enfrentar o homólogo da Assembleia Geral da Liga de clubes nas eleições marcadas para 11 de abril, visando a sucessão de Pedro Proença, novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no mandato intercalar 2025-2027.

“O FC Porto reitera, assim, o pedido para que sejam prestados todos os esclarecimentos necessários quanto às questões levantadas e para que a LPFP se pronuncie, com caráter de urgência, quanto ao cumprimento das obrigações por parte de Reinaldo Teixeira”, terminou.

O Benfica, segundo colocado (menos um jogo), com 62 pontos, três abaixo do campeão nacional e líder Sporting, visita o FC Porto, terceiro, com os mesmos 56 do Sporting de Braga, quarto, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, no clássico da 28.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.