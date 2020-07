“Vamos defrontar um adversário muito forte, que está num bom momento, em primeiro lugar. É uma equipa com muita qualidade individual, com um coletivo forte, mas nós vamos apresentar uma equipa forte para o jogo”, disse, acrescentando: “Alguns jogadores estão com problemas físicos, mas vamos apresentar um ‘onze’ forte, dentro das nossas ideias”.

Petit espera um FC Porto a querer o máximo de posse da bola, mas afirmou que os jogadores do conjunto lisboeta vão ter de se “desinibir” e perceber os diferentes momentos do jogo.

“Num jogo de futebol, não se consegue estar sempre com a posse da bola. Se tivermos bola, o FC Porto vai ter de andar atrás dela. Sabemos que vamos sofrer, pois o FC Porto vai entrar forte e vai querer marcar nos primeiros minutos, mas os jogadores têm de se desinibir, ter personalidade, saber atacar, saber defender e saber sofrer”, sublinhou.

O guarda-redes burquinense Koffi já é opção para Petit, após cumprir castigo, com os defesas Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela a permanecerem no boletim clínico.

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com 31 pontos, visita no domingo o líder FC Porto, com 70, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol que se realiza no Estádio do Dragão, às 21:30 e sem público nas bancadas, com arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.