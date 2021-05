O castigo de 15 dias pode impedir o treinador de regressar ao banco até final do campeonato, quando falta defrontar Portimonense, Tondela, Santa Clara e FC Porto, mas fonte oficial do Belenenses SAD confirmou à Lusa o recurso da decisão.

Para além dos 15 dias de suspensão, o técnico da formação lisboeta foi multado em 2.805 euros, por “lesão da honra e reputação” do árbitro da partida com os pacenses, o portuense Gustavo Correia, após grande penalidade cometida pelo defesa central brasileiro Henrique, aos 83 minutos, que acabou por dar o triunfo aos ‘castores’.

De acordo com o relatório do árbitro, Petit “saiu deliberadamente da área técnica, até ao meio-campo, para protestar com a equipa de arbitragem”, dizendo: “Ele vai meter o braço onde, c…? Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Este árbitro é muito fraco, é o pior da I Liga”, sendo então admoestado com o cartão vermelho.

Após a expulsão, Petit dirigiu-se a Gustavo Correia e disse: “És uma vergonha como árbitro”, pode ler-se ainda no relatório do juiz da partida, que revela também as palavras do técnico a um dos árbitros assistentes quando se encaminhava para o balneário, onde voltou a frisar: “É o pior árbitro da I Liga”.

O Belenenses SAD, 11.º classificado, e o Portimonense, 10.º, ambos com 34 pontos, defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, para a 31.ª jornada da I Liga de futebol, na quinta-feira, às 17:00, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.