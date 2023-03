Numa entrevista à Rádio Observador, Nélson Évora tinha lançado críticas a Pedro Pichardo, que ainda na semana passada ganhou mais um Campeonato da Europa para Portugal, no Triplo Salto, considerando que este foi comprado para vencer medalhas para Portugal.

"Não temos um atleta júnior que salte 16 metros, que possamos dizer que saltará 17 metros em sénior ou que possa ganhar uma medalha. Fico contente que ele trazer uma medalha, mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi Portugal! Claro, é bom, no curto prazo. Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo. É uma referência. É como é! Não tenho nada contra ele e nunca tive", salientou o atleta.

No domingo à noite chegou a resposta de Pichardo, que nasceu em Cuba e chegou a Portugal e ao Benfica em 2017. "Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito, não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste a mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei que problemas tens na cabeça ou se tens problemas com alguém que está no Benfica, mas não deves misturar as coisas e falar de mim", começou por escrever o luso-cubano, atacando depois Nélson Évora.

"Saí de Cuba pelos problemas que toda a gente sabe, estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta, como fizeram outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas, simplesmente focado na minha carreira. Até porque tu já eras campeão mas nunca me tinhas ganho, na tua carreira só me ganhaste duas vezes e a tua melhor marca, 17.74, eu salto mais do que isso de leggings compridas e de chapéu. Nunca foste a minha referência como atleta nem como pessoa", escreveu nas redes sociais, onde o 'ataque' foi longo.

"Passar 11 anos para teres o documento português não te faz mais português do que ninguém, nenhum de nós nasceu cá (...) sempre que tens uma oportunidade falas do Pichardo. Sê homem e fala diretamente para a pessoa ou para o clube com o qual tens problemas e pára de falar de mim que já pareces uma menina quando gosta de um rapaz (és bonito mas não sou gay). Sempre fiquei no meu cantinho, mas chega de humildade e ficar calado. Podes ter a tua história e ser o Nélson Évora, mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo. Quando fores vencedor da Liga Diamante, quando saltares 18 metros e tiveres os meus títulos em um ano, então falamos de campeões. Sou melhor do que tu, aceita. Tu sabes", lê-se.