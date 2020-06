“Muito positivo, um sinal de vitalidade, de interesse dos sócios pela vida do FC Porto e congratulo-me sobretudo pela forma ordeira e eficaz como tem acontecido esta votação. Seis mil pessoas em plena ordem, com ritmo acelerado, e é um sinal de grande vitalidade do clube, o que, como presidente, me orgulho muito de ter”, frisou.

O presidente dos ‘azuis e brancos’ mostrou-se ainda otimista em relação à conquista das provas em que o FC Porto está envolvido.

“Eu penso que é possível. Tenho esperança que sim, ninguém pode garantir isso, os outros pretendem o mesmo. Estou convicto de que vamos conseguir o nosso objetivo”, disse ainda.

Hoje é o ultimo dia das eleições do FC Porto, que decorrem no Dragão Arena, até às 19:00, e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho.