Segundo um comunicado do IPG, a pós-graduação será realizada em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pretende "formar treinadores profissionais de futebol em metodologias de treino que evitam lesões durante a competição".

O anúncio do lançamento do curso será feito na segunda-feira na conferência "Formar para Jogar", a realizar pelas 14:00, no auditório do IPG, com a presença de Hermínio Loureiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Para além dos imprescindíveis conhecimentos técnico-táticos, o treinador profissional de futebol deve conhecer profundamente os tipos de treino que podem impedir que, durante a competição, os jogadores contraiam lesões", afirma o professor Mário Costa, coordenador do departamento de Desporto da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPG, um dos responsáveis pela pós-graduação.

De acordo com Mário Costa, citado numa nota hoje enviada à agência Lusa, "existe uma correlação direta entre a disponibilidade física dos atletas e as suas conquistas profissionais, já que, ao estarem na sua máxima força e disponibilidade física, atingem mais facilmente os objetivos".