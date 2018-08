O golo com um ‘pontapé de bicicleta’ de Cristiano Ronaldo à Juventus, então ao serviço do Real Madrid, foi eleito o melhor golo da época pelos utilizadores do site da UEFA.

A ‘bicicleta’ do internacional português, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, recebeu 197.496 votos, superando, largamente, o segundo melhor golo, da autoria do francês Dimitri Payet, do Marsella, frente ao Leipzig, com 35.558 votos.

A espanhola Eva Navarro, com um golo frente à Alemanha, no Europeu de sub-17, ficou no terceiro lugar, com 23.315 votos.

Ronaldo conquistou este título pela primeira vez, sucedendo ao croata e seu companheiro de equipa na Juvetus Mario Mandzukic, depois de o argentino Lionel Messi (FC Barcelona) ter arrebatado este galardão em 2015 e 2016.

Além de Ronaldo, concorriam ao prémio de melhor golo da temporada da UEFA outros três portugueses: Ricardinho, com um remate de ‘letra’ frente à Roménia, no Europeu de futsal, que a seleção lusa acabou por conquistar; Gonçalo Ramos, com o golo de calcanhar que marcou à Eslovénia, no Europeu de sub-17; e a excelente jogada coletiva do FC Porto, concretizada por Paulo Estrela perante o Besiktas, na Youth League.