“Sinto um grupo motivado, que se tem preparado no máximo das suas possibilidades para agarrar esta oportunidade, a de mudar a imagem negativa que temos neste momento, devido à posição classificativa”, disse o técnico dos algarvios.

Devido às restrições impostas para evitar a propagação da covid-19, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo que marca o reinício da competição, decorreu apenas com a presença de um jornalista, tendo o clube cedido as declarações do treinador.

O Portimonense, 17.º classificado, com 16 pontos, recebe o Gil Vicente, nono, com 30, na quarta-feira, às 19:00, no estádio municipal de Portimão, três meses após a suspensão das competições desportivas.

Paulo Sérgio disse sentir no grupo uma grande motivação para sair da penúltima posição da classificação, e foi nesse sentido que se tem preparado “afincadamente ao longo de quatro semanas”.

“O grupo está ávido e ansioso para que o jogo venha e, sinceramente, acredito numa boa resposta do grupo”, sublinhou.