Depois do promissor empate 2-2 da primeira mão em Espanha, a equipa vimaranense cedo se viu em desvantagem, quando Bakambu, logo aos cinco minutos, adiantou os sevilhanos, tendo o mesmo jogador ampliado aos 20, enquanto Antony, aos 58, e Isco, 80, anotaram os restantes tentos do encontro.

A eliminação do Vitória marcou a despedida das equipas portuguesas na presente edição das competições europeias, enquanto o Betis marcou encontro nos quartos de final, agendados para 10 e 17 de abril, com os polacos do Jagiellonia, nos quais alinham os portugueses João Moutinho e Tomás Silva.