O presidente da república começou por dizer que é necessário um "virar de página rápido e profundo".

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que “o mundo mudou imenso nos últimos meses” e “vai mudar mais”. “EUA parecem distanciar-se de aliados europeus, UE tem de se unir ainda mais” e “evitar ficar descartável ou enfraquecida entre EUA e Rússia”.

“Portugal soube equilibrar as contas, reduzir dívida externa, atrair novos projetos, subir nas classificações nas agências financeiras”, disse ainda e alertou que é preciso não desperdiçar PRR e melhorar educação e saúde.

“Tínhamos superado a solução de Governo”, apontou. “Tudo começou com questões sobre atividades passadas e efeitos presentes” do Governo e Primeiro-ministro, lembrou recordando as moções recentemente apresentadas.