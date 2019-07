“Temos uma previsão entre os 70 e 80 atletas. A comparação com o Rio é realizável. No Rio tivemos 92 atletas, com os 18 do futebol. Em Londres também tivemos 77. A nossa previsão aponta muito para uma realidade que foi observada em Londres e que também seria observada no Rio, se o futebol não se tivesse qualificado”, disse, em entrevista à agência Lusa.

Lembrando que ainda “falta muito” para fechar a qualificação para Tóquio2020, que só termina em julho, com o fim do período de apuramento do atletismo, Marco Alves garante que estão a ser traçados “vários cenários, de mais atletas, menos atletas, mais viagens, menos viagens, mais locais de treino, menos locais de treino”.

“O mês de maio de 2020 é aquele mês em que o grosso das modalidades fecham a sua qualificação, mas em junho e em julho ainda temos algumas qualificações que podem ser garantidas. As qualificações estão a decorrer dentro do previsto. (…) Esperamos em julho de 2020 confirmar esta previsão entre os 70 e os 80 atletas presentes em Tóquio”, afirmou.

Neste momento, o Comité Olímpico de Portugal (COP) apoia 114 atletas, com Marco Alves a adiantar que no projeto de preparação olímpico “criou-se um nível de apoio à qualificação que pretende dar condições àqueles atletas que, estando perto, possam confirmar a qualificação para os Jogos”.

Entre os atletas apoiados estão representantes em três das cinco modalidades que se vão estrear ou regressar em Tóquio2020 — karaté, surf e skate –, estando de fora neste momento a escalada e o basebol/softbol.