A formação das ‘quinas’, que ao intervalo estava igualada com os albaneses a 31 pontos, precisa de ficar nos dois primeiros lugares do agrupamento para garantir um lugar na segunda ronda de pré-qualificação.

Na segunda-feira, Portugal desloca-se a Minsk, para defrontar a Bielorrússia, que hoje venceu no Chipre por 97-41, no outro encontro do Grupo A.