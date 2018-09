A seleção portuguesa de futebol iniciou hoje com 11 ausentes o estágio para o jogo particular com a Croácia, na quinta-feira, e para a estreia na Liga das Nações frente à Itália, quatro dias depois, na segunda-feira.

Do lote dos 24 convocados pelo selecionador Fernando Santos, apenas Rui Patrício, Cláudio Ramos, Beto, João Cancelo, Cédric Soares, Pedro Mendes, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Bruma, Gelson Martins e Bernardo Silva trabalharam no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras. Os defesas Luís Neto, Mário Rui, Pepe, Rúben Dias, os médios Gedson Fernandes, Pizzi, Sérgio Oliveira, William Carvalho e os avançados André Silva, Gonçalo Guedes e Rony Lopes realizaram trabalho de recuperação. Nos habituais 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores realizaram exercícios de aquecimento com e sem bola, sendo que os três guarda-redes começaram por trabalhar junto de uma das balizas. A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 06 de setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates. Quatro dias depois, na segunda-feira, a equipa das ‘quinas’ defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações. A seleção volta a treinar na Cidade do Futebol na terça-feira, às 10:30, num treino que será antecedido, como habitual, de conferência de imprensa de um jogador.