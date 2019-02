Portugal, 32.º no ‘ranking’ da FIFA, entrava no sorteio realizado na sede da UEFA inserido no terceiro pote e, entre os mais difíceis adversários, que integravam os potes 1 e 2, conseguiu ‘fugir’ aos ‘tubarões’, como Alemanha, França, Inglaterra ou Holanda, atual campeã europeia.

A Escócia, a seleção menos cotada do pote 1, 20.ª da hierarquia mundial, foi adversária de Portugal no Europeu realizado na Holanda, em 2017, para o qual Portugal conseguiu qualificar-se pela primeira vez.

Em julho de 2017, na fase de grupos, a equipa treinada por Francisco Neto, conseguiu vencer as escocesas por 2-1, com golos das internacionais Carolina Mendes e Ana Leite, no único triunfo luso na competição, em três partidas.

O sorteio determinou também que Portugal vai reencontrar a Finlândia, atual 28.ª do mundo, que chegou a vencer no apuramento para o Europeu de 2017, por 2-1, em casa, tendo empatado fora a 0-0. Depois disso, a seleção lusa empatou em dois particulares com as finlandesas, ambos 1-1.