A concentração dos jogadores, que, de acordo com o sítio oficial da FPF, está marcada para a noite de hoje, tem William Carvalho e Mário Rui como as maiores dúvidas para o selecionador Fernando Santos.

Mário Rui, que é habitual suplente de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa lusa, lesionou-se durante a última semana, no encontro do Nápoles na Liga dos Campeões, e nem foi utilizado pelo emblema italiano no fim de semana, no campeonato italiano.

Por seu lado, William Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de qualificação para o próximo Europeu, está com um problema muscular, tendo mesmo falhado o jogo do Betis da última sexta-feira com o Eibar, e está em risco para os próximos dois jogos da seleção nacional.

Entre os eleitos, destaque para a presença do central Ruben Semedo, dos gregos do Olympiacos, que foi chamado pela primeira vez à principal seleção lusa.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: José Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), Pepe (FC Porto) e Ruben Semedo (Olympiacos, Gre).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp) e João Mário (Lokomotiv Moscovo, Rus).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).