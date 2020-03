Na edição deste ano do torneio algarvio, a equipa comandada pelo selecionador Francisco Neto perdeu no início de março com a Itália (14.ª do mundo), por 2-1, com a Bélgica (17.ª), por 1-0, e com a Suécia (5.ª), por 2-0.

A melhor classificação da equipa das ‘quinas’ no ‘ranking’ da FIFA continua a ser o 30.º lugar, obtido em março do último ano.

Na liderança do ‘ranking’ continuam as campeãs mundiais, os Estados Unidos, à frente da Alemanha, segunda, e em terceiro surge agora a França, que ultrapassou os Países Baixos, cuja seleção, vice-campeã mundial e campeã europeia, caiu para quarto.

Entre as seleções adversárias de Portugal no grupo E de apuramento para o Europeu de futebol de 2021, a Escócia é 21.ª (subiu um lugar), a Finlândia é 30.ª (desceu dois lugares), a Albânia passou a 75.ª (subiu dois lugares) e o Chipre é 123.º (desceu seis posições).

O apuramento para o Europeu está suspenso, com o jogo de 10 de abril em casa da Finlândia a ser adiado, tal como todos os jogos sob a égide da UEFA, devido à pandemia da Covid-19, que parou as competições em quase todo o mundo.

A seleção feminina portuguesa esteve pela primeira vez num campeonato Europeu em 2017, com o apuramento para a edição organizada pelos Países Baixos, sendo eliminada na fase de grupos, depois de perder com a Espanha e a Inglaterra, e vencer a Escócia.