Terminou o sonho para Portugal. A turma das quinas, que se apurou pela primeira vez para o Campeonato do Mundo de futebol feminino, não foi além de um nulo com os Estados Unidos e acabou a sua participação com quatro pontos, menos um que o adversário desta terça-feira.

Após uma derrota inicial com os Países Baixos, 0-1, as comandadas de Francisco Neto venceram o Vietname por 2-0 e entravam nesta última ronda com a possibilidade de avançarem para a próxima fase. Contudo, o empate com as bicampeãs mundiais em título acabou por não ser suficiente.

Apesar da eliminação, num grupo complicado, onde além dos Estados Unidos estava a vice-campeã mundial, os Países Baixos, a seleção feminina vendeu caro o seu afastamento, com uma excelente exibição diante das norte-americanas e já nos descontos Portugal teve mesmo a melhor ocasião de golo de toda a partida, com Ana Capeta a rematar ao poste.